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ساو باولو تعلن حالة الطوارئ وسط اشتعال الحرائق

يُظهر منظر جوي حريقًا في ريبيراو بريتو بولاية ساو باولو بالبرازيل
26 أغسطس 2024 10:27

أعلنت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية حالة الطوارئ في 45 بلدية وذلك بسبب الحرائق الشديدة التي اندلعت في جنوب شرقي البلاد.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 15 ألفا من رجال الإطفاء المحترفين والمتطوعين، بدعم من الطائرات العسكرية، يكافحون النيران.

وذكرت السلطات أنه تم اعتقال شخصين بتهمة إشعال الحرائق. وتأثرت مدينة ريبيراو بريتو، التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال ساو باولو، بشكل كبير بالحرائق.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الدخان الكثيف انتشر في أجزاء واسعة من المنطقة. وأظهرت بيانات من المعهد الوطني البرازيلي للبحوث الفضائية، الذي يستخدم صور الأقمار الصناعية، أن 3175 حريقا تم تسجيلها في ولاية ساو باولو خلال الفترة بين 1 إلى 23  أغسطس الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن هذا كان أكبر عدد من الحرائق في شهر أغسطس منذ عام 1998. ويستمر موسم حرائق الغابات في البرازيل من يونيو إلى تشرين أكتوبر.

المصدر: وكالات
ساوباولو
حرائق الغابات
البرازيل
الحرائق
حالة الطوارئ
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