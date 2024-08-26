الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من إعصار "شانشان" القوي في اليابان

تحذيرات من إعصار "شانشان" القوي في اليابان
26 أغسطس 2024 13:52

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، من أن إعصار شانشان يقترب من الأجزاء الغربية من البلاد بقوة وأنه سيكون مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة في مناطق واسعة على طول المحيط الهادئ.

وأشارت الوكالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إلى أن الإعصار القوي يتجه من الغرب إلى الشمال الغربي فوق المياه جنوب اليابان بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر الإعصار في التحرك شمالًا، بينما يكتسب قوته قبل أن يقترب من غرب اليابان ومنطقة جزيرة أمامي في محافظة كاجوشيما.

وتوقع مسؤولو الوكالة أن تصل السرعة القصوى للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي يوم غد الثلاثاء، مع وصول السرعة القصوى للرياح إلى 162 كيلومترا في الساعة.

أخبار ذات صلة
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
أمطار غزيرة تجتاح اليابان مع اقتراب إعصار "شانشان"

وأضافوا أن الرياح قد تكون أقوى يوم الأربعاء، متوقعين أن تصل سرعتها القصوى إلى 162 كيلومترا في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي، و90 كيلومترا في الساعة في منطقة شيكوكو.

وقد تصل السرعة القصوى للعاصفة إلى 216 كيلومترًا في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي.

وحث مسؤولو الوكالة على توخي الحذر من الرياح العنيفة والانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه وفيضانات الأنهار وارتفاع الأمواج.

المصدر: وكالات
اليابان
أمطار
إعصار
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©