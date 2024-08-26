تحذيرات من إعصار "شانشان" القوي في اليابان

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، من أن إعصار شانشان يقترب من الأجزاء الغربية من البلاد بقوة وأنه سيكون مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة في مناطق واسعة على طول المحيط الهادئ.

وأشارت الوكالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إلى أن الإعصار القوي يتجه من الغرب إلى الشمال الغربي فوق المياه جنوب اليابان بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر الإعصار في التحرك شمالًا، بينما يكتسب قوته قبل أن يقترب من غرب اليابان ومنطقة جزيرة أمامي في محافظة كاجوشيما.

وتوقع مسؤولو الوكالة أن تصل السرعة القصوى للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي يوم غد الثلاثاء، مع وصول السرعة القصوى للرياح إلى 162 كيلومترا في الساعة.

وأضافوا أن الرياح قد تكون أقوى يوم الأربعاء، متوقعين أن تصل سرعتها القصوى إلى 162 كيلومترا في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي، و90 كيلومترا في الساعة في منطقة شيكوكو.

وقد تصل السرعة القصوى للعاصفة إلى 216 كيلومترًا في الساعة في جنوب كيوشو وأمامي.

وحث مسؤولو الوكالة على توخي الحذر من الرياح العنيفة والانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه وفيضانات الأنهار وارتفاع الأمواج.