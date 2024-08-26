الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليونان تكافح حرائق الغابات

حرائق غابات
26 أغسطس 2024 14:02

تتأهب اليونان تحسبا لاندلاع مزيد من حرائق الغابات وسط هبوب رياح قوية من جهة الشمال عبر بحر إيجه. وهناك خطر كبير للغاية لاندلاع حرائق في أثينا ومنطقة أتيكا المحيطة بها، وشبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة إيفيا وجزيرتي ساموثراكي وثاسوس شمال بحر إيجه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع هبوب العواصف على البر الرئيسي بعد ظهر اليوم الاثنين. واندلع 81 حريقا في الغابات خلال 72 ساعة حتي الساعة السادسة والنصف مساء أمس الأحد، منها حريق اندلع في واد عميق يتعذر الوصول إليه في جبل أوليمبوس، أعلى قمة في اليونان.

أخبار ذات صلة
اليونان: عدد الحرائق زاد بنسبة 50% عن الصيف الماضي
ساو باولو تعلن حالة الطوارئ وسط اشتعال الحرائق

وتعرضت اليونان لموجات حرارة وحرائق غابات خلال الصيف الجاري، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة. ومن المتوقع كذلك أن تؤثر الحرارة والعواصف على دول البلقان ومنطقة البحر المتوسط اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات
حرائق
حرائق الغابات
اليونان
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©