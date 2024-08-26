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ماكرون يواصل المشاورات لتشكيل حكومة فرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء غابرييل أتال
26 أغسطس 2024 15:44

واصل الرئيس إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات اليوم الإثنين، لتشكيل حكومة مستقرة. وفي هذا السياق استقبل ماكرون رئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه، صباح اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث ماكرون مع مارين لوبان وجوردان بارديل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحليفهما إريك سيوتي وكذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، خلال اليوم.  

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ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس الشعب بنتيجة المشاورات مساء اليوم. غير أنه وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، من المرجح أن يكون هناك جولة مشاورات أخرى غدا الثلاثاء قبل احتمالية أن يعين ماكرون رئيس وزراء جديد بحلول مساء الأربعاء، وهو ما يتزامن مع بداية دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

المصدر: وكالات
تشكيل حكومة جديدة
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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