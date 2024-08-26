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وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

نبيل العربي
26 أغسطس 2024 20:47

نعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، السفير نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق الذي توفي عن عمر ناهز 89 عاما.
وصفت الوزارة، في بيان، الراحل بأنه "أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور".
وأضافت "أفنى الفقيد العظيم حياته مدافعا عن مصالح وطنه، ورافعا رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية، وسيظل التاريخ شاهدا على الدور الوطني العظيم الذي قام به في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية".
ولد العربي عام 1935 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي وبعدها الدكتوراه في العلوم القضائية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
عمل سفيرا في الهند وممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف بين 1987 و1991 وفي نيويورك بين 1991 و1999.
عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006 وكان عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 إلى 2001.
شغل منصب وزير خارجية مصر في مارس 2011 قبل اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية في مايو من العام ذاته حتى 2016.

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