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الأمم المتحدة: دور حاسم لـ«5+5» في وقف إطلاق النار بليبيا

ليبيون يعبرون شارعاً في ساحة الشهداء بطرابلس (رويترز)
27 أغسطس 2024 01:28

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أمس، دور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. 
وقالت خوري عبر منصة «إكس»: «انضممت إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم في مدينة سرت لمناقشة التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني»، مؤكدةً الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار. 
وتابعت خوري: «كما ناقشنا سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، لقد أصبح السلام والاستقرار، أكثر من أي وقت مضى، أمراً حيوياً للليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام». 

الأمم المتحدة
ليبيا
ستيفاني خوري
وقف إطلاق النار
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