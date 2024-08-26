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روسيا تعلن شن ضربة واسعة النطاق على منشآت أوكرانية

رجال الإطفاء عقب ضربة جوية في أوديسا الأوكرانية (وكالات)
27 أغسطس 2024 01:28

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها نفذت ضربة «واسعة النطاق» بالصواريخ والطائرات المسيَّرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيَّرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف».
من ناحيته، نقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، أمس، إن عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح أمس.
وقال ليبيديف: «من الصعب بالفعل إحصاء عدد الانفجارات في كييف، لكن هناك حوالي 10، بما في ذلك ضواحي المدينة».
وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا، وأوضح أنه «في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني».
وأفاد بأن الكهرباء انقطعت عن مدينة «ايفانوفرانكيفسك» بأكملها تقريباً في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش، كما تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفيف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء هناك.
وأضاف أنه في «خملنيتسكي» نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «القوات الروسية شنَّت هجوماً على أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ وما يزيد على 100 طائرة مسيَّرة عن بُعد».
وأضاف زيلينسكي أنه «تم توجيه إحدى أكبر الضربات لأوكرانيا، وعانى قطاع الطاقة بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «قطاع الطاقة تعرض لأضرار بالغة».

روسيا
وزارة الدفاع الروسية
أوكرانيا
أوديسا
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