الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليونان: عدد الحرائق زاد بنسبة 50% عن الصيف الماضي

فريق يكافح حريق غابات قرب أثينا
26 أغسطس 2024 23:38

أعلن بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، أن عدد الحرائق في اليونان ارتفع بنسبة 50% منذ مايو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
يأتي ذلك فيما تشهد هذه الدولة الأوروبية المتوسطية صيفا حارا بشكل خاص.
وأوضح ماريناكيس، في تصريح صحافي، أنه "منذ الأول من مايو، اضطر رجال الإطفاء إلى التعامل مع حوالى أربعة آلاف حريق. هذا الرقم مقارنة بالعام الماضي يمثل زيادة بنسبة 50%".
اندلعت أسوأ حرائق الغابات في اليونان هذا العام بسبب الرياح القوية، في 11 أغسطس قرب مدينة "ماراثون" التاريخية على بعد 40 كيلومترا شمال شرق العاصمة اليونانية أثينا. وأتت على حوالى عشرة آلاف هكتار ودمرت عددا لا يحصى من المباني وأودت بحياة امرأة ستينية.
وشدد الناطق باسم الحكومة على سرعة تحرك الدفاع المدني "بفضل مسيّرات (المراقبة) وطائرات تمت تعبئتها في خمس دقائق، وإمكانات أرضية في غضون سبع دقائق فقط".
وأضاف ماريناكيس "لدينا المزيد من رجال الإطفاء، أكثر من 17200 هذا العام، والمزيد من الطائرات، التي ارتفع عددها من 61 إلى 90 في خمس سنوات (...) ولدينا 45 مسيرة بينها 28 في أتيكا (المنطقة المحيطة بأثينا)".
في مارس الماضي، طلبت الحكومة اليونانية أيضا سبع قاذفات مياه جديدة من طراز Canadair، تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى 400 مليون يورو وسيتم تغطية جزء منها بأموال أوروبية.
وذكر ماريناكيس أن "الطائرات الأولى يفترض أن تسلم في نهاية 2027".

أخبار ذات صلة
اليونان تكافح حرائق الغابات
ساو باولو تعلن حالة الطوارئ وسط اشتعال الحرائق
المصدر: آ ف ب
حرائق الغابات
اليونان
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«أم الإمارات».. مسيرة عطاء في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في جلسة بمركز سالم بن حم الثقافي
علوم الدار
«أم الإمارات».. مسيرة عطاء في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في جلسة بمركز سالم بن حم الثقافي
اليوم 19:53
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©