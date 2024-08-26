روسيا تتوعد بالرد على التوغل في كورسك

قال الكرملين (الرئاسة الروسية)، الاثنين، إن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب البلاد حتمي وإن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحا.

وتوغل آلاف الجنود الأوكرانيين في الأراضي الروسية في السادس من أغسطس الجاري في هجوم مباغت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يهدف إلى تعزيز موقف كييف في المفاوضات المزمعة وإبطاء تقدم القوات الروسية على الجبهة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لا يمكن أن تمر هذه الأعمال القتالية دون رد مناسب... الرد آت لا محالة".

وذكر بوتين أن أوكرانيا ستتلقى "الرد الذي تستحقه" دون مزيد من التوضيح.

ونفى بيكسوف صحة تقارير إعلامية تفيد بوجود نوع من مفاوضات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

وقال "لم تكن هناك مفاوضات... هناك الكثير من التقارير في وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات لكن ليست كلها صحيحة".

وأضاف "لم يعد لمسألة المفاوضات أهمية كبيرة في الوقت الحالي".