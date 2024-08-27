"الصحة العالمية" تطلق خطة عالمية لاحتواء تفشي جدري القرود

أطلقت منظمة الصحة العالمية، حملة عالمية للتصدي لانتقال مرض جدري القرود من إنسان إلى إنسان.

وستمتد خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، وستتطلب تمويلاً قدره 135 مليون دولار أميركي.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يمكن السيطرة على تفشي مرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه.

وبحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، سيتم إطلاق مناشدة لجمع التمويل قريباً.

وتهدف الخطة، التي تم إعلانها أمس، إلى تعزيز استراتيجيات المراقبة والاستجابة، وضمان الوصول العادل إلى التشخيصات واللقاحات، وتقليل انتقال المرض من الحيوانات إلى الإنسان، وتمكين المجتمعات من السيطرة على عمليات التفشي.

وتستهدف خطة التطعيم، الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل المخالطين المباشرين للحالات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بهدف قطع سلاسل الانتقال.