أمطار غزيرة تجتاح اليابان مع اقتراب إعصار "شانشان"

أدى إعصار قوي بدأ يضرب جنوب اليابان الثلاثاء إلى تعطيل حركة النقل، ومن المتوقع أن يتسبب بتداعيات أكبر بحلول نهاية الاسبوع مع توجهه نحو الجزر الرئيسية في الأرخبيل.

ومساء الثلاثاء، قالت السلطات إن إعصار شانشان يتجه إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا (جنوب)، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة.

ومن المفترض أن يتوجه بعد ذلك شمالا على أن يصل الخميس إلى جزيرة كيوشو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد، ومنها إلى جزيرة هونشو الرئيسية الأحد أو الاثنين.

وقبيل مروره، أدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة لساعات في وسط البلاد، كما تسببت في تأخير رحلات أخرى.

وحذرت شركات السكك الحديد من احتمال تعليق رحلات أخرى بحسب تطور الاعصار. كما تجري مراقبة وضع الملاحة الجوية.

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء 116 رحلة داخلية يومي الثلاثاء والأربعاء، و 6 رحلات دولية.

كما ألغت شركة "أول نيبون" للطيران 68 رحلة داخلية من الأربعاء إلى الجمعة.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "مغادرة الأماكن الخطرة"، محذرة من هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات أو تشكل أمواج عالية جدا على السواحل في بعض المناطق.

ووفقا لدراسة نُشرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.