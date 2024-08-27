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30 قتيلاً جراء السيول في السودان

30 قتيلاً جراء السيول في السودان
27 أغسطس 2024 17:12

 أسفر انهيار سد أربعات، إثر الأمطار الغزيرة في ولاية البحر الأحمر شمال غرب السودان، عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأفاد المكتب الأممي، نقلاً عن وفد حكومي زار، الاثنين، المناطق المتضررة نتيجة الانهيار، بأن «30 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، لكن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير». وأضاف أن «عشرات الأشخاص في عداد المفقودين أو النازحين».

وبحسب «أوتشا»، تعرض السد «لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة، ما أدى أدى إلى تفريغ خزانه بالكامل»، وهو ما أسفر عن تضرر 70 قرية في المناطق المحيطة، دُمّر منها 20 قرية.

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وغالباً ما يشهد السودان أمطاراً غزيرة تسبب السيول والفيضانات بين شهري مايو وأكتوبر من كل سنة، ما يلحق الأضرار بالبنى التحتية والمحاصيل ويشرّد عائلات بأكملها.

 

المصدر: آ ف ب
السودان
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