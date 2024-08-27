إغلاق نفق مون بلان لأعمال تجديد

يغلق نفق مون بلان في الفترة من 2 سبتمبر إلى 16 ديسمبر لبدء أعمال تجديد واسعة النطاق في هيكله الداخلي، على ما أعلنت الشركات المشغلة للموقع.

هذا النفق ثنائي الاتجاه الذي يبلغ طوله 11.6 كيلومتر، بُني قبل 60 عاماً، وتستخدمه يومياً آلاف المركبات. لكنه وصل إلى فترة «بات يحتاج فيها إلى أعمال هندسة مدنية واسعة النطاق»، حسبما أشارت الشركة المشغلة TMB-GEIE في بيان نقلته الشركتان صاحبتا الامتياز، الفرنسية ATMB والإيطالية SITMB.

وتقوم هذه «الورشة الاختبارية» على أشغال تجريبية «ستتيح تحديد أفضل وضع تشغيل للمستقبل». وكان من المقرر في البداية إطلاق المشروع في عام 2023، لكنه أرجئ بعد انهيار أرضي على الطريق السريع «ايه 43» (A43) قبل عام.

ويغطي المشروع جزأين من هيكل النفق الداخلي بإجمالي 600 متر. و«في حال أتت النتائج إيجابية»، من المقرر العمل على مساحة 600 متر إضافية في عام 2025.

وتبلغ كلفة المشروع برمته 50 مليون يورو.

وكانت أعمال تحضيرية بدأت بالفعل في خريف عام 2023، مما تسبب في إغلاق النفق لمدة تسعة أسابيع في ذلك الوقت.

واختيرت فترة إغلاق النفق، من الاثنين المقبل في الثاني من سبتمبر الساعة 17,00، إلى الاثنين 16 ديسمبر الساعة 17,00، لأن فترة الخريف هي الأضعف على صعيد أعداد السيارات التي تعبر النفق، خصوصاً المركبات الخفيفة (68% من حركة المرور).