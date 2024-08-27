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مصر والعراق تطالبان بضغط دولي لإتمام وقف إطلاق النار

فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
28 أغسطس 2024 02:34

القاهرة (الاتحاد)

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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أمس، المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الجانبين، في مدينة العلمين شمال غرب مصر، وفق مصدرين رسميين بالبلدين.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شهدت المباحثات «تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة وتوافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي».
وأكد الجانبان ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، مشددين على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية. وشددا أيضاً على ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل، في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر
وقف إطلاق النار
العراق
عبد الفتاح السيسي
محمد شياع السوداني
فلسطين
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غزة
قطاع غزة
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