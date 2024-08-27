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محادثات مرتقبة في الدوحة اليوم لسد فجوات اتفاق غزة

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
28 أغسطس 2024 02:34

الدوحة، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

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أعلن مسؤولون إسرائيليون أن وفداً إسرائيلياً من جهازي الاستخبارات «الموساد» والأمن الداخلي «الشاباك» والجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، لمواصلة المحادثات مع المسؤولين الأميركيين والقطريين والمصريين بشأن اتفاق التهدئة في غزة. ومن المرتقب أن تستهدف المحادثات سد الفجوات المتبقية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع. وفي سياق آخر، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال  تشارلز كيو براون، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، إن مخاطر المدى القريب المرتبطو باتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط «انحسرت إلى حد ما»، عقب انتهاء إطلاق النار على طرفي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، من دون حدوث مزيد من التصعيد.
وعندما سئل عما إذا كان خطر اندلاع حرب إقليمية قد انخفض في الوقت الراهن، قال براون «إلى حد ما.. نعم».

الدوحة
قطر
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي
الموساد
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