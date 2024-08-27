القضاء العراقي يلاحق المتهمين في «سرقة القرن»

هدى جاسم (بغداد)

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق، أمس، أمراً بالقبض على رجل أعمال وهو المتهم الرئيس في سرقة القرن، وكذلك على مستشار سابق بالحكومة لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

وكُشفت القضية المعروفة باسم «سرقة القرن» في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في العراق.

وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد، أمس، أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، بحسب وكالة الأنباء العراقية، في إشارة إلى أن المتهمين قاما بسرقة الأمانات الضريبية. وذكرت الوكالة أنه في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً. وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس إلى أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج. وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.