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قلق أممي من تفاقم الأوضاع في ليبيا

تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في طرابلس (أرشيفية)
28 أغسطس 2024 02:34

طرابلس (وكالات) 

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أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً، أمس، عبرت فيه عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معلنة عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وقال البيان «تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة».
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي».
في الأثناء، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مجلس النواب، أمس، إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة. 

ليبيا
الأمم المتحدة
البنك المركزي الليبي
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