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الأمم المتحدة تعلن عزمها البقاء في غزة لتقديم المساعدات للمدنيين

الأمم المتحدة تعلن عزمها البقاء في غزة لتقديم المساعدات للمدنيين
28 أغسطس 2024 00:44

أعلنت الأمم المتحدة عزمها البقاء في غزة لتقديم المساعدات المنقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين، مؤكده أن مهمتها هذه بمثابة إنجاز هائل نظراً لأنها تعمل في ظل أقصى الأخطار المحتملة.

جاء ذلك في بيان أصدره وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، الذي أكد أن العاملين في المجال الإنساني كانوا يعملون في مرمى النيران طوال هذه الأزمة، التي وصفها بأنها الأشد فتكاً على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة.

ونوه إلى أن أوامر الإخلاء الجماعي هي الأحدث في قائمة طويلة من التهديدات التي لا تطاق للعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي أعطى هذا الأسبوع فقط إشعاراً ببضع ساعات فقط لنقل أكثر من 200 موظف من موظفي الأمم المتحدة من مكاتبهم وأماكن معيشتهم في دير البلح، وهو مركز إنساني بالغ الأهمية.

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وقال: لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك، مع بدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد شلل الأطفال من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، والتي سيحتاج فيها عدد كبير من الموظفين إلى دخول القطاع. ووصف وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن، تصرفات الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بأنها كانت مصدراً لزيادة حدة التهديدات الأمنية القائمة وتؤثر بشكل خطير على الوتيرة التي يمكن بها تقديم المساعدة بأمان.

واختتم المسؤول الأممي بيانه بدعوة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومقارها.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
قطاع غزة
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