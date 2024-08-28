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هاريس وتيم والز في أول مقابلة تلفزيونية كمرشحين

هاريس وتيم والز يلوحان على متن طائرة الرئاسة، في أو كلير.
28 أغسطس 2024 09:19

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أنّها ستجري الخميس مقابلة مع كلّ من مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشّحهما للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وقالت "سي إن إن" إنّ المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز الخميس أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا (جنوب) المتأرجحة.
وأوضحت الشبكة أنّ المقابلة ستبثّ في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة ت غ).

والمقابلة التي ستجريها هاريس بالاشتراك مع حاكم ولاية مينيسوتا الذي اختارته لخوض الانتخابات معها مرشحّاً لمنصب نائب الرئيسة، ستليها مناظرة مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب من المقرر أن تجري في العاشر من سبتمبر.
وحلت هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن مكانه في السباق الرئاسي بعدما أعلن انسحابه منه في 21 يوليو.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
تيم والز
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
كامالا هاريس
دونالد ترامب
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