ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الفيضانات في بنجلاديش

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات التي شهدتها 11 منطقة في بنجلاديش مؤخرا إلى 31 شخصا، حسب التقرير الصادر عن وزارة إدارة الكوارث والإغاثة. كما تضرر خمسة ملايين و822 ألفا و734 شخصا في 528 بلدية.

ومازال شخصان في عداد المفقودين في منطقة "مولفيبازار". وبحسب ما أوردته صحيفة (ديلي صن) يوم السبت الماضي، قدم جيش بنجلاديش بالفعل جميع المساعدات الضرورية، بما في ذلك سفن وقوارب سريعة لنقل المعدات والمولدات والوقود إلى الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة والشركات المشغلة للأبراج لاستعادة الخدمات المتضررة بسبب الفيضانات.