الجفاف يهدد إمدادات الطاقة الكهرومائية في البرازيل

بعد أن أدت موجة جفاف متفاقمة في أنحاء البرازيل إلى اندلاع عدد قياسي من حرائق الغابات وإلحاق أضرار بالمحاصيل، أصبحت تهدد حالياً إمدادات الطاقة في البلاد، مما يزيد من خطر ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي في الدولة التي تملك أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.

وتوفر محطات الطاقة الكهرومائية أكثر من نصف الطاقة في البرازيل، وعادة ما تكون التكلفة منخفضة، لكن مناسيب المياه في الخزانات التي تغذي هذه المحطات تتقلص جراء الجفاف، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويبلغ متوسط نسبة الطاقة التي تولدها السدود في منطقة جنوب شرق - وسط غرب البرازيل 57% من إجمالي الطاقة، وفقاً لما ذكرته شركة توزيع الكهرباء البرازيلية المعروفة باسم أو إن إس، مقارنة بنسبتها في يونيو التي بلغت 68%، وقبل عام تجاوزت النسبة 78%. وقالت آنا باولا فيرمي، مديرة قطاع المرافق في شركة ثيموس إنيرجيا، وهي شركة استشارات للطاقة في ساو باولو، إن «الوضع خطير، والتأثيرات تتراوح ما بين حدوث مخاطر على إمدادات الطاقة إلى حدوث تضخم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من العواقب».