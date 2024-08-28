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كرواتيا: رجال الإطفاء يخمدون حريقاً كبيراً قرب سبليت

كرواتيا: رجال الإطفاء يخمدون حريقاً كبيراً قرب سبليت
28 أغسطس 2024 21:44

ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن حريق غابات قرب مدينة سبليت السياحية يثير قلق السكان وإدارة الإطفاء. واندلعت النيران في حوالي 700 هكتار من النباتات، بما في ذلك بستان زيتون، أمس الثلاثاء، وفقاً لصحيفة «سلوبودنا دالماتسيا» التي تصدر في سبليت.
 ولم يحترق أي منزل. ولم تعد هناك ألسنة لهب مرئية بحلول صباح اليوم الأربعاء، لكن خدمة الإطفاء ذكرت أنها لا تستبعد احتمال أن تؤجج الجذوات حرائق جديدة بسبب الجفاف والرياح. 
وتم إرسال خمس طائرات إطفاء فضلا عن 450 رجل إطفاء و 168 شاحنة إطفاء. وتناوبوا على العمل في الليلة الماضية في عملية استمرت حوالي 24 ساعة. وأشارت تقارير إلى تعرض ثلاثة رجال إطفاء لإصابات طفيفة. 

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