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مقتل 25 إرهابيّاً خلال عملية أمنية في باكستان

جندي باسكتاني على حاجز عسكري في كويتا (أ ف ب)
29 أغسطس 2024 02:07

إسلام آباد (وكالات)

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لقي 25 مسلحاً من العناصر الإرهابية مصرعهم، وإصيب 11 آخرون خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها قوات الأمن في منطقة «وادي تيراه» بمقاطعة «خيبر» القبلية شمال غرب باكستان.
 وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان أمس، أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت نشاطاً للإرهابيين، مضيفاً أن 4 عناصر من رجال الأمن قُتلوا خلال الاشتباكات مع الإرهابيين.
 من جهة أخرى، أعلنت شرطة منطقة «لاكي» مروات في إقليم «خيبر بختونخواه» شمال غرب باكستان عن إصابة ضابط جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة لتحصيل رسوم ضريبية تديرها الشرطة في المنطقة.
ويوم الاثنين الماضي، قتل مسلحون عشرات الأشخاص في سلسلة هجمات سيطروا خلالها على طريق سريع في إقليم بلوشستان حيث قتلوا 23 شخصاً.
ودان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجمات.
وقال في كلمة خلال اجتماع لحكومته: «في بلوشستان، أبواب التفاوض مفتوحة على الدوام لأولئك الذين يؤمنون بباكستان ويقبلون دستورها وعلمها».
وقال شريف إن «هدفهم الوحيد هو وقف تقدم باكستان وتخريب مشاريع التنمية».

باكستان
عناصر إرهابية
الجيش الباكستاني
بلوشستان
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