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الأمم المتحدة تدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمن

مركبات تابعة للأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
29 أغسطس 2024 02:07

مسقط (الاتحاد)

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دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، إلى عقد حوار بناء لتحقيق السلام وخفض التصعيد في البلاد.
وقال جروندبرج في بيان: «اختتم  زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين».
وأعرب جروندبرج عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وشدد جروندبرج على «الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن».
وأكد المبعوث الأممي «أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة»، داعياً إلى الحوار البنّاء.
وكرر الدعوة العاجلة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين وعددهم 17.
وفي يونيو الماضي، طالب جوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل الحوثيين.

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