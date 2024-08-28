مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تجديد مهمة «اليونيفيل» لعام آخر

بيروت، نيويورك (الاتحاد)

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، أمس، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لعام آخر. وتسيّر «اليونيفيل» دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل. وكانت «اليونيفيل» قد أُنشئت عام 1978، ويجري تجديد مهمتها سنوياً، وكان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية السبت المقبل.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن امتنان بلاده لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية «اليونيفيل»، معتبراً أن التجديد «أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان».

وقال ميقاتي في بيان: «صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة إضافية».

وأكد «التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب، كما جدد التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701».