مستوطنون يهاجمون بلدة قرب الخليل

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، بلدة «إذنا» قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على منزل فلسطيني وأحرقوا سيارة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة، وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات باللغة العبرية على جدران منازل. وأشار الشهود إلى أن السكان تصدوا للهجوم ما أدى إلى وقوع مواجهات مع المستوطنين المهاجمين الذين حاولوا إحراق منزل.

وقال فلسطينيون، إن اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية وبشكل منظم، وإنها أسفرت عن مقتل 19 فلسطينياً وإصابة آخرين منذ 7 أكتوبر، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.​​​​​​​

وفي السياق، دانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الهجمات المتزايدة للمستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها «انتهاك للقانون الدولي».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضت إسرائيل على التصدي لهذه «المجموعات المتطرفة» المتهمة بتأجيج أعمال العنف.