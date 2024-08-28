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إسرائيل تطلق أوسع عملية عسكرية في الضفة منذ عقدين

آلية عسكرية إسرائيلية في جنين (أ ف ب)
29 أغسطس 2024 02:08

رام الله، غزة (الاتحاد، وكالات)

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أطلق الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عملية عسكرية في جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية توصف بأنها الأكبر منذ أكثر من عقدين.
وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح: «بدأت قوات الأمن الآن عملية في جنين وطولكرم»، دون مزيد من التفاصيل.
ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية بأنها واسعة النطاق، مشيرة إلى أن قوات الأمن دخلت مخيمات اللاجئين ترافقها مروحيات وطائرات من دون طيار، وقتل 10 فلسطينيين وأصيب 22 واعتقل آخرون في الاقتحامات الإسرائيلية.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية العملية العسكرية بأنها الأكبر منذ عقدين، ويتوقع أن تستمر أياماً عدة على الأقل.
وقالت: «هذه أكبر عملية يجري تنفيذها في الضفة الغربية منذ حملة (السور الواقي) عام 2002».
وأشارت إلى أن «العملية واسعة النطاق تركز على ثلاثة مخيمات للاجئين: جنين ونور شمس في طولكرم، والفارعة في شمال غور الأردن».
ولاقت العملية العسكرية الإسرائيلية تنديداً عربياً ودولياً وأممياً واسعاً.
وحذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، داعياً في الوقت نفسه إلى «موقف أميركي أكثر فاعلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «هذه الاقتحامات إمعان إسرائيلي في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرار على سياسة التصعيد، وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية». وطالبت بـ «موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل، وفرض القيود، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة».
كما قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان: إن «الاقتحامات والهجمات وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل في مدن شمال الضفة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات تمثل توجهاً خطيراً يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية». 
وأكد أن «المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الذي يتعمد دفع الأمور في المنطقة إلى حافة الهاوية، وفتح جبهات جديدة، وإشعال الحرائق على نحو يجر الأوضاع نحو الانفجار». 
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق الشامل والمستقل في عمليات القتل غير القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرةً إلى أن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تهدد بشكل خطير بتعميق الوضع الكارثي بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجيش الإسرائيلي
فلسطين
غزة
قطاع غزة
جامعة الدول العربية
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