تسجيل وفيات وتعطل الطيران مع وصول الإعصار شانشان إلى اليابان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب غرب اليابان اليوم الخميس عندما ضرب الإعصار شانشان إقليم كاجوشيما ليجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية جدا، كما تسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل.

وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا ونيسان عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد صباح اليوم.

وحذرت السلطات من أن شانشان قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد وأصيب اثنان بجروح خطيرة وتعرض خمسة لإصابات طفيفة بسبب الإعصار.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي دوري "نظرا لأن هذا الإعصار يتحرك ببطء فإن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة إلى حد ما".

وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 250 ألف منزل في سبع مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس (0000 بتوقيت جرينتش).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع.

وقررت شركات الطيران إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، كما تم تعليق خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو.