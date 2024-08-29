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"الطيران الأميركية" تحقق في "خلل" أثناء إطلاق مهمة لـ "سبيس إكس"

"الطيران الأميركية" تحقق في "خلل" أثناء إطلاق مهمة لـ "سبيس إكس" (أ ف ب)
29 أغسطس 2024 09:41

أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أمس، أنها ستجري تحقيقاً في "خلل" وقع خلال إطلاق صاروخ فالكون 9 من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

وقع الحادث خلال مهمة مجموعة ستارلينك 6-8 التابعة لشركة سبيس إكس في الساعات الأولى من صباح أمس، وفقاً لوكالات أنباء عالمية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث يتعلق بفشل صاروخ فالكون 9 المعزز أثناء هبوطه على سفينة بدون طاقم في البحر، مشيرة إلى أنه لم ترد في البداية أي تقارير عن إصابات أو أضرار بالممتلكات العامة.

وأضافت الهيئة: "تتطلب إدارة الطيران الاتحادية إجراء تحقيق. ونتيجة لذلك، قد يتم تأجيل مهام أخرى".

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من جانبها، قالت شركة سبيس إكس :" إن فالكون 9 أطلق 21 قمراً اصطناعياً "ستارلينك" في الساعة 0348 صباحا بالتوقيت المحلي (0748 بتوقيت جرينتش) إلى مدار الأرض المنخفض"، لافتة إلى أن هذه كانت الرحلة الثالثة والعشرين للمرحلة الأولى من الصاروخ المعزز الذي يدعم هذه المهمة".

وذكرت الشركة أن إطلاقاً ثانياً كان مخططاً له سيتم تأجيله لإتاحة الوقت للفريق لمراجعة بيانات هبوط الصاروخ المعزز من الإطلاق السابق.

وأضافت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:"سيتم الإعلان عن تاريخ إطلاق جديد بمجرد توفره". 

المصدر: وكالات
سبيس إكس
الفضاء
الطيران الأميركية
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