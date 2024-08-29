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بابا الفاتيكان يزور جنوب شرق آسيا حاملاً رسالة حول المناخ

البابا فرنسيس
29 أغسطس 2024 10:44

يبدأ البابا فرنسيس يوم الاثنين المقبل جولة تشمل أربع دول جُزرية في جنوب شرق آسيا، في رحلة لحث العالم على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
وعلى مدى 12 يوما، من الثاني وحتى 13 سبتمبر، سيقطع البابا فرنسيس مسافة 33 ألف كيلومتر تقريبا لزيارة إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.
وتواجه الدول التي تشملها جولته مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار وموجات الحر والأعاصير الشديدة وغير المتوقعة.
ومن المقرر أن يترأس البابا فرنسيس أكثر من 40 فعالية خلال الجولة.
وستكون هذه الجولة الخارجية الخامسة والأربعين التي يقوم بها البابا فرنسيس منذ انتخابه في 2013.

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المصدر: وكالات
المناخ
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