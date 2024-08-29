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هاريس تجري أول مقابلة تلفزيونية كمرشّحة للرئاسة

كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أرشيفية)
29 أغسطس 2024 12:39

تجري مرشّحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، اليوم الخميس مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قبل عشرة أسابيع من الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأجرت هاريس التي ستواجه الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، حوارات مقتضبة جدا مع صحافيين منذ أُعلنت مرشّحة للرئاسة الأميركية بدلا من جو بايدن الذي خرج من السباق في 21 يوليو.

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وقالت "سي إن إن" إنّ المذيعة دانا باش التي شاركت في استضافة المناظرة بين ترامب وبايدن، ستجري هذه المقابلة مع هاريس الخميس أثناء قيامها بفعالية انتخابية في ولاية جورجيا (جنوب) المتأرجحة.
وأوضحت الشبكة أنّ المقابلة ستبثّ في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة ت غ).

وسيكون المرشّح الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، حاضرا أيضا خلال المقابلة.
للغاية.

المصدر: وكالات
كامالا هاريس
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