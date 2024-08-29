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زلزال قوي يضرب أجزاء من باكستان

زلزال
29 أغسطس 2024 11:57

شعر سكان أجزاء مختلفة من باكستان، خاصة إقليم خيبر بختونخوا، بزلزال بلغت قوته 4ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس. كما شعر بالزلزال سكان العاصمة إسلام أباد، ومدن مثل بيشاور، وماردان، ومالاكاند، وأجزاء من إقليم خيبر بختوانخوا، إضافة إلى راولبيندي وهاريبور وسوات ومانسيرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تريبيون إكسبريس" الباكستانية الإلكترونية.

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وكان مركز الزلزال المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، على عمق 3ر224 كيلومترا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وأثارت الهزات الأرضية فزع السكان الذين أخلوا منازلهم ومكاتبهم سريعا، وتوجهوا إلى مناطق آمنة. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

المصدر: وكالات
زلزال
هزة ارتدادية
هزة أرضية
باكستان
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