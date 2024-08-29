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إجلاء الآلاف وسط أمطار غزيرة تجتاح الهند وباكستان

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29 أغسطس 2024 12:37

قالت السلطات الهندية اليوم الخميس إن أمطاراً غزيرة هطلت على مناطق من ولاية جوجارات بغرب البلاد هذا الأسبوع وتسببت في إغراق مدن وانقطاع خدمات وأودت بحياة ما لا يقل عن 28 شخصا، فيما اضطر الآلاف لإخلاء منازلهم. وحذرت السلطات من سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة.

وذكرت سلطات إدارة الكوارث أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا منذ يوم الأحد نتيجة الغرق أو لأسباب مرتبطة بالأمطار في حين جرى إجلاء ما يربو على 18 ألف شخص من المدن القريبة من السواحل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار شديدة الغزارة اليوم الخميس على مناطق باروتش وكوتش وساوراشترا في ولاية جوجارات. كما من المتوقع سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وصواعق غدا الجمعة.

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ونجم هطول الأمطار عن منخفض جوي حاد قبالة سواحل جوجارات، وأثر أيضا على الساحل الجنوبي لباكستان المجاورة حيث هطلت أمطار غزيرة على كراتشي أكبر مدنها.

وحذر مسؤولون في إقليم السند بجنوب باكستان من هطول أمطار غزيرة واضطراب الملاحة البحرية وسيول اليوم الخميس في ظل تحرك المنخفض الجوي غربا من الهند.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
الهند
فيضانات
باكستان
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