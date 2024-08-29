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الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة في غزة لتطعيم الأطفال

نارحون في مدرسة للأونروا في قطاع غزة
29 أغسطس 2024 18:28

دعت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى بدء هدن إنسانية في قطاع غزة من أجل السماح بانطلاق حملات للتلقيح ضد شلل الأطفال.
وقال البيان المشترك للاتحاد الأوروبي إن غزة كانت خالية من شلل الأطفال لمدة 25 عاما و"إنه أمر مقلق أن يتم رصد فيروس شلل الأطفال وأن يتم تأكيد تسجيل أول حالة تصيب طفلا هناك مجددا في يوليو".
وانضم الاتحاد الأوروبي إلى دعوات للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تطبيق هدن إنسانية فورية للسماح لمسؤولي القطاع الصحي بتطعيم الأطفال.
ورحبت دول الاتحاد الأوروبي أيضا بإرسال أكثر من 1,2 مليون جرعة من لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى غزة.
وتخطط منظمة الصحة العالمية للحصول على هدن تمكن طواقمها من الوصول إلى الأطفال في القطاع المكتظ من أجل تلقيح الأطفال.

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المصدر: د ب أ
قطاع غزة
هدنة
شلل الأطفال
حملة تلقيح
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