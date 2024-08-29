نيجيريا تتلقى 10 آلاف جرعة من لقاحات جدري القردة من أميركا

تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاحات جدري القردة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي دفعة اللقاحات الأولى التي تصل إلى البلاد التي أكدت تسجيل 40 حالة إصابة دون وفيات حتى الآن.

وأشار موي آينا المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأولية إلى أن التبرعات «خطوة حاسمة» بالنسبة لنيجيريا.

وقال آينا في بيان «ندرك أن جرعات اللقاحات ليست متوفرة بكميات فائضة. وأعتقد أننا حصلنا على 10 آلاف جرعة من حوالي 200 ألف متاحة عالمياً».

وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن حكومة نيجيريا قررت إعطاء الأولوية لخمس ولايات لتلقي اللقاحات من بينها بايلسا وإيدو وكروس-ريفر ولاجوس.

ولم توضح الوكالة النيجيرية بعد موعد توزيع اللقاحات أو من الأشخاص الذين سيكون لهم الأولوية في تلقيها.

وقال السفير الأمريكي ريتشارد ميلز خلال تسليم اللقاحات للحكومة النيجيرية «نشجع الحكومة على مواصلة تعبئة مواردها المحلية للحصول على المزيد من اللقاحات لمكافحة مرض جدري القردة».