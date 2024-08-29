الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا تتلقى 10 آلاف جرعة من لقاحات جدري القردة من أميركا

نيجيريا تتلقى 10 آلاف جرعة من لقاحات جدري القردة من أميركا
29 أغسطس 2024 18:42

 تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاحات جدري القردة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي دفعة اللقاحات الأولى التي تصل إلى البلاد التي أكدت تسجيل 40 حالة إصابة دون وفيات حتى الآن.
وأشار موي آينا المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأولية إلى أن التبرعات «خطوة حاسمة» بالنسبة لنيجيريا.
وقال آينا في بيان «ندرك أن جرعات اللقاحات ليست متوفرة بكميات فائضة. وأعتقد أننا حصلنا على 10 آلاف جرعة من حوالي 200 ألف متاحة عالمياً».
وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن حكومة نيجيريا قررت إعطاء الأولوية لخمس ولايات لتلقي اللقاحات من بينها بايلسا وإيدو وكروس-ريفر ولاجوس.
ولم توضح الوكالة النيجيرية بعد موعد توزيع اللقاحات أو من الأشخاص الذين سيكون لهم الأولوية في تلقيها.
وقال السفير الأمريكي ريتشارد ميلز خلال تسليم اللقاحات للحكومة النيجيرية «نشجع الحكومة على مواصلة تعبئة مواردها المحلية للحصول على المزيد من اللقاحات لمكافحة مرض جدري القردة».

أخبار ذات صلة
تصريح من «الصحة العالمية» يتعلق بـ «جدري القردة»
إسبانيا تتبرع بـ 500 ألف جرعة من لقاح جدري القردة لأفريقيا
المصدر: رويترز
نيجيريا
جدري القرود
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
اليوم 11:28
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
الرياضة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
اليوم 11:25
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©