الجيش الروسي يعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه سيطرت على قريتين إضافيتَين في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، فيما تواصل قواته تقدمها في عمق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سيطرت على قرية "ميكولاييفكا" الواقعة على مسافة نحو 15 كيلومترا من مدينة "بوكروفسك" في منطقة دونيتسك، وقرية "ستيلماخيفكا" في منطقة لوغانسك المجاورة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حقّقت القوات الروسية تقدما نحو "بوكروفسك" التي تعد مركزا لوجستيا والتي كانت في السابق موطنا لحوالى 60 ألف شخص.

وتواجه القوات الأوكرانية، التي تعاني نقصا في العديد والمعدات العسكرية، صعوبات في صد هجمات الجيش الروسي.

وشنّت كييف، في وقت سابق من هذا الشهر هجوما بريا مباغتا على منطقة كورسك في روسيا سعيا لإبعاد الجيش الروسي عن دونيتسك.

لكن الجيش الروسي ركّز هجومه على منطقة دونيتسك الصناعية وتقدم رغم الهجمات الأوكرانية في كورسك.

في غضون ذلك، أدى قصف على مدينة نيكوبول في جنوب أوكرانيا إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أفادت السلطات الإقليمية.

وكتب سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على وسائل التواصل الاجتماعي "تضرّر مركز تسوق والعديد من المباني الشاهقة والمباني السكنية والسيارات وخط أنابيب لنقل الغاز".

وقالت كييف أيضا، اليوم الخميس، إن 74 مسيّرة هجومية وخمسة صواريخ أطلقت على أهداف في كل أنحاء أوكرانيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت معظم المقذوفات.

وسمع صحافيون في العاصمة دوي صفارات الإنذار في كييف وانفجارا واحد على الأقل خلال الهجمات.

وقال سلاح الجو إن وحداته أسقطت صاروخين و60 طائرة مسيّرة، وتحطّم عدد إضافي منها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز إف-16 تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الضخمة الأخيرة.