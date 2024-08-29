تحطم أول مقاتلة «F-16» في أوكرانيا

موسكو، كيف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت أوكرانيا أمس، أن مقاتلة أميركية الصنع من طراز «F-16» حصلت عليها مؤخراً، تحطّمت أثناء التصدي لضربة جوية روسية، ما أسفر عن مقتل طيارها.

وقال الجيش الأوكراني «لدى الاقتراب من الهدف التالي، فُقد الاتصال مع إحدى الطائرات، واتّضح لاحقاً أن الطائرة تحطّمت ما أسفر عن مقتل الطيّار».

جاء ذلك بعد أسابيع من تسليم هذه المقاتلات الأميركية الصنع لكييف، ما يمثل ضربة كبيرة لأوكرانيا التي ناشدت الحلفاء الغربيين لعدة أشهر من أجل الحصول عليها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد في وقت سابق، بأن بلاده استخدمت مقاتلات «F-16» لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال ضربات هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي، مطلع أغسطس الجاري، إن «الطيارين الأوكرانيين بدأوا في التحليق بطائرات «F-16» داخل البلاد»، مؤكداً وصول المقاتلات الأميركية الصنع.

وفي الأثناء حث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أمس، حلفاء بلاده في الاتحاد الأوروبي على تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي التي تعهدوا بتزويد كييف بها.

وقال كوليبا عقب اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «عبرت عن الحاجة الملحة لتسليم المساعدات العسكرية التي تم التعهد بها بالفعل، ومن بينها أنظمة الدفاع الجوي».

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن أمس، هجوماً على أوكرانيا باستخدام 5 صواريخ و74 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك وييسك. وقال أوليشوك: «أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخين روسيين موجهين و60 طائرة مسيرة روسية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وفي سياق آخر، أعلنت روسيا، أمس، أنها سيطرت على قريتين إضافيتين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، فيما تواصل قواتها تقدمها في عمق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سيطرت على قرية ميكولاييفكا الواقعة على مسافة نحو 15 كيلومتراً من مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، وقرية ستيلماخيفكا في منطقة لوغانسك المجاورة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، حقّقت القوات الروسية تقدماً نحو بوكروفسك التي تعد مركزاً لوجستياً والتي كانت في السابق موطناً لنحو 60 ألف شخص.

في غضون ذلك، أدى قصف روسي على مدينة نيكوبول في جنوب أوكرانيا إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، وفق ما أفادت السلطات الإقليمية.

وكتب حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك على وسائل التواصل الاجتماعي: «تضرّر مركز تسوق والعديد من المباني الشاهقة والمباني السكنية والسيارات وخط أنابيب لنقل الغاز».

وقالت كييف أيضاً أمس، إن روسيا أطلقت 74 مسيّرة هجومية و5 صواريخ على أهداف في كل أنحاء أوكرانيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت معظم المقذوفات.

في المقابل، قُتل شخص وجرح اثنان في قصف على منطقة «بلغورود» الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي أمس. وقال فياتشسلاف غلادكوف، إن «بلدة شيبيكينو استُهدفت من القوات الأوكرانية»، مضيفا «للأسف قتل شخص».