الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال موظفيها المعتقلين لدى «الحوثيين»

عدن (الاتحاد)

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في مدينة عدن.

وأعرب جروندبرج، خلال اللقاء عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين في صنعاء، مجدداً الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن «جروندبرج والعليمي تبادلا الآراء حول الحاجة الملّحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن».

وأمس الأول، دعا جروندبرج إلى عقد حوار بناء لتحقيق السلام وخفض التصعيد في البلاد، وقال: «اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين». وأكد المبعوث الأممي «أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة»، داعياً إلى الحوار البنّاء.

وفي يونيو الماضي، طالب جوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل الحوثيين.