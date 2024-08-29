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«التعاون»: القمة الخليجية - الأوروبية توفر أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات

جاسم البديوي مصافحاً شارل ميشيل (من المصدر)
30 أغسطس 2024 01:16

الرياض (الاتحاد)

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مستجدات التحضيرات للقمة الخليجية - الأوروبية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل ببروكسل. 
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي برئيس المجلس الأوروبي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. 
وذكر البيان أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في الأراضي الفلسطينية وتبادل وجهات النظر حيالها. 
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. 
وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. 
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

مجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي
المجلس الأوروبي
بروكسل
شارل ميشيل
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