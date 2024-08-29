«الأونروا»: 3 آلاف شخص يبدأون قريباً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن أكثر من 3000 شخص سيبدأون قريباً تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وقال المدير الميداني لوكالة «الأونروا» في غزة، سام روز: « شكل نقص المياه والرعاية الصحية ووصول المساعدات الإنسانية عاصفة كاملة من الظروف التي أدت إلى ظهور شلل الأطفال مرة أخرى في غزة.

وأضاف أن أكثر من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 1000 من «الأونروا» سيبدأون قريباً حملة تطعيم رئيسية في قطاع غزة.

وكان وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أعلن أن مليوناً ومئتي ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، يوم الأحد الماضي، إلى مستودعات منظمة الأمم الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.