ماكرون: شراء صربيا مقاتلات رافال "تغيير استراتيجي"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في مستهل زيارته لبلغراد أن شراء صربيا 12 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" هو "تغيير استراتيجي".

وأضاف "إنه انفتاح على تغيير استراتيجي رغم ضغوط كثيرة ينبغي الإشارة إليها. إنها شجاعة استراتيجية فعلية وفرصة بالنسبة إلى أوروبا".

وبدأ ماكرون، اليوم الخميس، زيارة لصربيا تستمر يومين.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (يمين الصورة) ونظيره الفرنسي ماكرون في مؤتمر صحفي

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أبدى، في وقت سابق، تفاؤلا بأن تقتني بلاده تلك الطائرات الفرنسية المقاتلة.

واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش نظيره الفرنسي لدى نزوله من الطائرة، وأجرى الرئيسان محادثات قبل أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وفي مقابلة صحافية أمس الأربعاء، أبدى الرئيس الصربي تفاؤله بتوقيع هذا "العقد الضخم". وقال "يمكن لصربيا أن تصبح عضوا في نادي رافال".

وكان قد أشار إلى أنّ بلاده مستعدّة لدفع ثلاثة مليارات يورو.

وتؤيّد فرنسا رسميا انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدافع عنه ألكسندر فوتشيتش منذ فترة طويلة.

وكرّر ماكرون، في رسالة نُشرت صباح الإثنين في الصحافة الصربية، أنّ لبلغراد "مكانها الكامل" داخل الاتحاد الاتحاد الأوروبي.