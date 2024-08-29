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إسرائيل تواصل هجومها في الضفة

آليات عسكرية وجنود إسرائيليون خلال مداهمة بالضفة الغربية (أرشيفية)
30 أغسطس 2024 01:16

رام الله (الاتحاد)

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أفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى 17 قتيلاً، بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 669 شخصاً، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية في جنين وطولكرم، بعد انسحابه من مخيم «الفارعة» في منطقة طوباس.
ووفقاً للوكالة، شاركت في العملية العسكرية الإسرائيلية، طائرات مروحية ومسيّرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.
وأعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و«أوريدو»، أمس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظة جنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين، تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب التدمير الواسع للبنى التحتية، وأشارتا إلى أن الطواقم الفنية تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.
بدورها، أعلنت سلطة النقد، تعطل الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك في محافظة جنين بسبب تدمير القوات الإسرائيلية لخطوط «الفايبر» المزودة لخدمات الإنترنت.

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