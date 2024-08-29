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ألمانيا تغير قوانين حمل السلاح الأبيض بعد اعتداء زولينغن

فيزر وزير الداخلية الألمانية ووزير العدل ماركو بوشمان في مؤتمر صحافي
29 أغسطس 2024 23:53

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، أن الحكومة ستشدد قوانين حمل السلاح الأبيض وتقلّص المساعدات المقدّمة لبعض المهاجرين غير النظاميين، ردا على اعتداء زولينغن الذي يشتبه بأنه نُفّذ بدافع إرهابي.
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية بجروح خلال مهرجان في مدينة زولينغن (غرب)، الجمعة، في هجوم يشتبه بأن رجلا، يبلغ من العمر 26 عاما وعلى ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، نفّذه.
ألهب الهجوم الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا وفاقم الضغط على الحكومة للتحرّك قبيل انتخابات إقليمية مهمة مقررة الأحد.
وقالت فيزر، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس إلى جانب وزير العدل ماركو بوشمان، إن عملية الطعن "تسببت لنا بصدمة عميقة".
وأضافت أن التهديدات، التي سلّط الاعتداء الضوء عليها، استدعت حزمة "إجراءات مشددة" تشمل تشديد ضوابط حمل السلاح الأبيض وتعزيز الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أن حمل السلاح الأبيض في مهرجانات كذاك الذي أقيم في زولينغن وخلال "مناسبات رياضية أو مناسبات عامة أخرى" سيكون محظورا.
وتابعت أن الحظر سيشمل استثناءات منطقية بما في ذلك للعاملين في قطاع الضيافة أو الفنانين الاستعراضيين.
كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، إذ ستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة، على قولها.
- خفض المساعدات
وهرب المشتبه بتنفيذه اعتداء زولينغن بداية إلى أن أُلقي القبض عليه السبت.
وفي الفترة التي سبقت الاعتداء، كان من المقرر أن يتم ترحيله إلى بلغاريا، أول دولة وصل إليها في الاتحاد الأوروبي، لكن العملية فشلت بعدما فُقد أثره.
وقال وزير العدل بوشمان، اليوم الخميس، إن "العملية برمتها.. تتطلب الدرس ويتعيّن أن تكون أكثر فعالية ليكون بإمكاننا ترحيل الناس بسرعة أكبر".
وشدد على وجوب "وضع حد" للحالات التي لا يمكن فيها ترحيل شخص ما نظرا إلى عدم تمكن السلطات من تحديد مكانه.
من جانبها، أوضحت فيزر أن ألمانيا سترفض مستقبلا تقديم مساعدات للمهاجرين الذين يصدر قرار بترحيلهم إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقالت "بالنسبة للأشخاص الذين يتعيّن متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في دول أخرى (في الاتحاد الأوروبي) بعد الموافقة فعلا على طلب نقلهم في الدولة العضو المعنية، يجب أن يستثنوا من المساعدات".
كما أشارت فيزر إلى أن الحكومة ستعمل على "إزالة العراقيل" من أجل تنفيذ قرارات الترحيل بشكل أسرع.

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المصدر: آ ف ب
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