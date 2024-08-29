زعيم حزب المحافظين في كندا يتعهد بإبطاء النمو السكاني

قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويليفري إن البلاد بحاجة إلى إبطاء نموها السكاني المرتفع لتتماشى بشكل أفضل مع النمو في مجالات الإسكان والوظائف والرعاية الصحية.

ونقلت وسائل إعلام عن بويليفري قوله للصحفيين الخميس: "ينبغي أن نقلل من نمونا السكاني، ليس هناك أدنى شك في ذلك".

وأضاف بويليفري أن رئيس الوزراء جاستن ترودو يضيف إلى بلادنا سكانا جددا "بمعدل ثلاثة أضعاف عدد المساكن".

وقال بويليفري، دون أن يحدد كيفية ترجمة فكرته إلى هدف سنوي للهجرة: "نحتاج إلى معدل نمو أقل من النمو في حجم الإسكان والرعاية الصحية والتوظيف".

يشار إلى أن الزيادة في عدد المقيمين المؤقتين في كندا ساعدت على دفع معدل النمو السكاني إلى 3,2%، وهو واحد من أسرع المعدلات في دول العالم وأكبر من أي دولة متقدمة أخرى.