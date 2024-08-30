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14 قتيلاً بحادث سير في مالي

14 قتيلاً بحادث سير في مالي
30 أغسطس 2024 08:34

قتل 14 شخصاً وأصيب 29، تسعة منهم حالتهم خطرة، جراء تصادم بين حافلة وشاحنة في وسط مالي الخميس، وفق ما أفادت وزارة النقل في بيان.
كما تسبب الحادث الذي وقع في حدود الساعة 06,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) على الطريق الوطني الرقم 6 في منطقة فانا، بأضرار مادية جسيمة، حسب الوزارة.
وذكر البيان أن الحادث «نجم من اصطدام بين حافلة تابعة لشركة +فيزافي ترانسبور+ كانت متجهة من فانا إلى باماكو وشاحنة مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ونُقل جميع الضحايا إلى مركز فانا الصحي وفُتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وفق الوزارة.
تتكرر حوادث السير في مالي وتُعزى عموماً إلى سوء حال الطرق والمركبات وإلى الأخطاء البشرية.

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المصدر: آ ف ب
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