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ستارمر: هاريس غيّرت حملة انتخابات الرئاسة الأميركية «بشكل عميق»

ستارمر: هاريس غيّرت حملة انتخابات الرئاسة الأميركية «بشكل عميق»
30 أغسطس 2024 08:50

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حلول كامالا هاريس مكان جو بايدن مرشحة عن الحزب الديموقراطي قد «غيّر بشكل عميق» حملة انتخابات الرئاسة التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر.
وقال ستارمر خلال حديثه إلى صحافيين الأربعاء على هامش رحلة إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس «واضح أن تغييراً عميقاً حصل في الأسابيع الأخيرة».
يرتبط حزب العمال البريطاني المنتمي إلى يسار الوسط والذي عاد إلى داونينغ ستريت في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديموقراطي الأميركي.
وأضاف ستارمر «أعتقد أن الجميع يستطيع أن يرى (الطاقة التي أتت بها هاريس)، انظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الديموقراطي خلال الأيام القليلة الماضية».
منذ أن انسحب بايدن البالغ 81 عاما من السباق الانتخابي قبل أكثر من شهر وسط مخاوف بشأن عمره وصحته، أعادت نائبته التي حلت محله الحياة في وقت قصير إلى الحملة الانتخابية، حتى إنها تجاوزت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. وقد اتسم المؤتمر الديموقراطي الذي عُقد الأسبوع الماضي في شيكاغو وحضره عدد من قادة حزب العمال البريطاني، بحماسة متجددة.

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تقارب أرقام هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة
المصدر: آ ف ب
كامالا هاريس
كير ستارمر
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