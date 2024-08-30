إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة

اضطرت السلطات في كراتشي، أكبر مدن باكستان، إلى إغلاق المدارس اليوم الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة نتيجة منخفض جوي شديد في بحر العرب قال مكتب الأرصاد المحلي إنه قد يتطور إلى عاصفة إعصارية.

وذكر مكتب الأرصاد أن منسوب مياه الأمطار في مناطق من كراتشي بلغ 147 مليمتراً الليلة الماضية، ونصح رئيس بلدية المدينة مرتضى وهاب في منشور على منصة إكس السكان بتجنب «الانتقالات غير الضرورية».

وفي الهند، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد قوة المنخفض الجوي الموجود قبالة ران كوتش في ولاية جوجارات ليتحول إلى عاصفة إعصارية اليوم الجمعة، مضيفة أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

وطلبت السلطات في باكستان من الصيادين والبحارة عدم المجازفة بالإبحار، وحذرت من أن العاصفة من المرجح أن تؤدي إلى فيضانات في المدن والمناطق الجبلية خلال الأيام المقبلة.

وقالت سلطات إدارة الكوارث أمس الخميس إن أكثر من 28 شخصاً لاقوا حتفهم، وتم إجلاء نحو 18 ألفاً منذ يوم الأحد من مدن قريبة من ساحل ولاية جوجارات، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على الولاية مع تشكل العاصفة الإعصارية.