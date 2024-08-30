السبت 31 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استعدادات في التشيك لتفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

استعدادات في التشيك لتفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
30 أغسطس 2024 15:16

 يعتزم خبراء المتفجرات في التشيك تفجير قنبلة جوية غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها على أرض مصفاة «ليتفينوف» للنفط قبل عدة أيام. 
ومن المتوقع أن يتم التفجير اليوم الجمعة، حوالي الساعة 12 ظهراً، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم. وقالت الشرطة على شبكة التواصل الاجتماعي،إكس إنها سوف توسع المحيط الأمني حول الموقع من 1500 إلى 2000 متر، وسيتم إغلاق الطريق من منطقتي «موست» حتى «ليتفينوف» حول المجمع الكيميائي، ولن يتم السماح بعبور القطارات الخفيفة (الترام).
 ولم يتم السماح لأي موظف بالتواجد في مباني المنشأة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، اليوم الجمعة، حسب متحدث باسم شركة اورلين أونيبترول، التي تملك المنشأة، حسب وكالة أنباء التشيك. 

أخبار ذات صلة
«أسباجليتا إم» بطلة المهرات في كأس الإمارات العالمي للخيول بالتشيك
البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمي للخيل العربية في التشيك
المصدر: د ب أ
الحرب العالمية الثانية
التشيك
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
اليوم 17:53
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:41
آليات تابعة للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن حصيلة لقتلى الجنود الأوكرانيين في كورسك
اليوم 19:41
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
الرياضة
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
اليوم 19:11
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©