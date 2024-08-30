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أوكرانيا تعلن إنجاز تقدم جديد في كورسك

جنود ٰأوكرانيون على متن دبابة قرب الحدود مع روسيا
30 أغسطس 2024 17:23

 أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، تحقيق تقدم جديد داخل منطقة كورسك الواقعة في الأراضي الروسية.
وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي إن قوات بلاده تقدمت لمسافة كيلومترين خلال توغلها في منطقة كورسك بغرب روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأطلع سيرسكي، الرئيس فولوديمير زيلينسكي على التطورات خلال حديثهما عبر رابط فيديو، قائلا إن القوات الأوكرانية سيطرت على خمسة كيلومترات مربعة من الأراضي الروسية.
وشنت أوكرانيا في السادس أغسطس الجاري هجوما مباغتا وتوغلت داخل منطقة كورسك الروسية الحدودية. وتقول كييف إنها سيطرت، مذاك، على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى.

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المصدر: وكالات
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تقدم ميداني
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