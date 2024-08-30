قتلى وجرحى في هجومين على مدينتين أوكرانيتين

قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، وأصيب العشرات في هجمات استهدفت مدينتين أوكرانيتين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق "تلغرام"، إن عدد القتلى جراء هجوم على مدينة خاركيف، اليوم الجمعة، ارتفع إلى خمسة، بالإضافة إلى إصابة 40 شخصا.

وكان إيغور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف اشار، في وقت سابق اليوم، إلى سقوط أربعة قتلى في الهجوم.

في مدينة "سومي" الواقعة في شمال أوكرانيا، قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن امرأتين على الأقل قُتلتا وأصيب 11 شخصا على الأقل في هجوم ألحق أضرارا بمصنع.

وصرح ممثلو الادعاء في المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، بأن أحد المصابين توفي في وقت لاحق في المستشفى وانتشلت جثة شخص آخر من تحت الأنقاض.

وأدت الضربة الجوية إلى اندلاع حريق مما دفع السلطات في المنطقة إلى إصدار إرشادات للسكان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ بسبب تلوث الهواء.

وفي حادثة أخرى، قال فيليب برونين حاكم بولتافا في وسط أوكرانيا إن منشأة في المنطقة تعرضت للقصف في هجوم بطائرة مسيرة لكن دون وقوع إصابات.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة في هجوم فوق خمس مناطق. وسقطت أربع طائرات مسيرة أخرى فوق الأراضي الأوكرانية.

وأضافت القوات الجوية أن صاروخا استخدم أيضا في الهجوم.